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Марков о совещании Путина по БПЛА: "Туда и ухнет триллион рублей

1:02
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков, комментируя совещание Владимира Путина по беспилотникам, отметил, что неудачи России на СВО связаны с дефицитом БПЛА.

Марков о совещании Путина по БПЛА: "Туда и ухнет триллион рублей

Марков рассказал о намерении президента РФ вложить в отрасль по производству БПЛА до 1 триллиона рублей.

Политолог высказал опасения, что коррумпированная система начнёт наживаться на создании беспилотников, делая их "почти золотыми".

"Туда и ухнет триллион рублей", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политический эксперт боится, что проектами БПЛА будут заниматься те, кто ранее уже провалил данную задачу.

Высказывается мнение также о том, что бюрократическая система будет работать так долго, что спецоперация на Украине уже закончится.

"Путину верят, правительству — хм, кхе, сомневаются", — объяснил Марков.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова назвала катастрофой дефицит дронов на СВО.

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Путин проводит совещание по развитию беспилотной авиации
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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