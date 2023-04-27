Политолог Сергей Марков, комментируя совещание Владимира Путина по беспилотникам, отметил, что неудачи России на СВО связаны с дефицитом БПЛА.
Марков рассказал о намерении президента РФ вложить в отрасль по производству БПЛА до 1 триллиона рублей.
Политолог высказал опасения, что коррумпированная система начнёт наживаться на создании беспилотников, делая их "почти золотыми".
"Туда и ухнет триллион рублей", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политический эксперт боится, что проектами БПЛА будут заниматься те, кто ранее уже провалил данную задачу.
Высказывается мнение также о том, что бюрократическая система будет работать так долго, что спецоперация на Украине уже закончится.
"Путину верят, правительству — хм, кхе, сомневаются", — объяснил Марков.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова назвала катастрофой дефицит дронов на СВО.
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