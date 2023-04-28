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РИА Новости: ВСУ били из танка по дому в Артёмовске из-за отказа жителей уехать на Украину

Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыли огонь из танка по пятиэтажному дому на территории Артёмовска из-за отказа гражданских покидать город и эвакуироваться в подконтрольные Киеву населённые пункты.

РИА Новости: ВСУ били из танка по дому в Артёмовске из-за отказа жителей уехать на Украину

По словам местного жителя Владимира Кузнецова, он вместе с семьёй находился в подвале, когда возле пятиэтажки появились украинские боевики, выдвинувшие ультиматум. Как пояснил мужчина, военные ВСУ предложили ему либо отдать ребёнка, либо уехать вместе с ним на Украину. Он добавил, что силовики насильно заставили его дочь и внучку уехать на подконтрольную Киеву территорию.

Кузнецов также подчеркнул: во время украинских ударов из танка в подвале дома находилось много людей.

"Как отказались выезжать на Украину — подъезжает танк и начинает расстреливать", — отметил мужчина в беседе с РИА Новости.

Мирный житель также уточнил, что к боевой машине, наносившей удары, были прикреплены украинские флаги.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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