РИА Новости: 20 украинских и иностранных офицеров уничтожены ракетным ударом в Николаеве

Высокоточный ракетный удар ВС РФ в ночь на 27 апреля уничтожил около 20 высших украинских и иностранных офицеров в Николаеве, где они собрались на совещание.

По словам координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, российский снаряд попал в здание адмиралтейства. Он назвал этот удар "очень профессиональным".

"На тот момент там находились около 20 офицеров большого ранга, в том числе зарубежные", — отметил Лебедев в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что бойцы РФ сорвали встречу военнослужащих ВСУ с англоязычными коллегами. Как предположил координатор, иностранные офицеры прибыли на Украину из США или Великобритании. После ракетного удара Киев запретил снимать видео и делать фотографии в районе адмиралтейства до 06:00 28 апреля, уточнил Лебедев.

Он добавил, что власти Украины также организовали вывоз всех документов, которые подтверждали нахождение высокопоставленных военных в здании в момент удара для сокрытия потерь.

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