NYT: ВСУ признали превосходство армии России, несмотря на поставки западного оружия

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) не утихают разговоры о превосходстве российской армии, несмотря на регулярные поставки западной техники Киеву.

По словам обозревателей New York Times Майкла Швирца и Станислава Козлюка, украинские военнослужащие осознают, что оружие Запада не является гарантией успеха на поле боя. Как пояснили журналисты, инициатива находится на стороне РФ из-за численного преимущества в тяжёлом вооружении, авиации и бронетехнике.

"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А ещё есть танки, вертолёты и реактивные самолёты", — цитирует газета рядового ВСУ, представившегося Павлом.

Он добавил, что ВСУ не могут уйти со своих позиций под интенсивным огнём российских войск. Как подчеркнул солдат, украинские подразделения никогда не пойдут на позиции ВС РФ с винтовками, ведь у российской армии имеются боевые машины пехоты и бронетранспортёры для отражения всех ударов. Павел призвал обеспечить украинских военнослужащих тяжёлой техникой и поддержкой в воздушном пространстве.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались в беседе с BBC на нехватку комплексов "Бук" и снарядов для РСЗО "Град" под Артёмовском.

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