"РВ": США решили спасти остатки ПВО Украины с помощью точных макетов С-300 и Тор-М1

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Соединённых Штатах заметили поезд со странными зенитно-ракетными комплексами С-300 и Тор-М1. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Как выяснили авторы портала The Drive, на железнодорожной станции в штате Огайо были замечены два бортовых вагона с предметами, которые выглядят в точности как ЗРК С-300 российского производства и "Тор-М1", но, они на самом деле являются их чрезвычайно высококачественными макетами.

Очевидец, который сделал фотографии, насчитал всего четыре машины, по две в каждой паре вагонов. Точные владельцы и/или операторы вагонов или их груза в настоящее время неизвестны.

Также отмечается, что комплексы имеют собственные колёса и до места стоянки их могут буксировать грузовики.

По мнению военкоров, макеты могут предназначаться для отправки на Украину, чтобы попытаться спасти остатки советских комплексов ПВО, которые активно уничтожаются российскими барражирующими боеприпасами.