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Марочко: Киев подтягивает резервы личного состава и техники к Артёмовску

1:11
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы личного состава и техники в населённые пункты, расположенные неподалёку от Артёмовска.

Марочко: Киев подтягивает резервы личного состава и техники к Артёмовску

По словам военного эксперта, подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко, разведчики заметили украинскую воинскую колонну без опознавательных знаков в Дружковке.

"В составе колонны два бронетранспортёра БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь автомобилей "Урал", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Подполковник добавил, что у каждой машины на буксире находится артиллерийское орудие Д-20 или Д-30. Как подчеркнул Марочко, ВСУ совершили непродолжительную стоянку в Дружковке, а затем направились к Артёмовску.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил о "катастрофических" потерях украинской армии на Артёмовском направлении. Он пояснил, что в состав 347-го батальона 127-й бригады теробороны ВСУ входило 500 солдат, однако в результате боёв выжили лишь 60 военнослужащих.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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