Политолог Живов рассказал, когда Россия начнёт всерьёз воевать на Украине

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пока территория Украины используется для экспорта в Европу продуктов российской нефтепромышленности и химических производств, ни о какой войне с Киевом говорить не приходится, заявил политолог Алексей Живов.

"России давно пора отказаться от транзита нефти, газа и аммиака через Украину. Полностью. Тогда начнём воевать всерьёз", — подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что выручка от перекачки российских энергоносителей позволяет Киеву приобретать оружие, боеприпасы, технику и другое оснащение для ВСУ.

"Поступления от транзита нашей нефти тратят на убийство наших солдат и теракты в российских городах", — добавил Живов.

Только прекращение подобной практики, уверен политолог, позволит России одержать безоговорочную победу.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что западные страны заблаговременно готовились к противоборству с Россией.

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