Военкор Коц: новый подход к ведению боевых действий оставит противника без ПВО

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российское командование всерьёз взялось за уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ, для чего был разработан новый подход, рассказал военкор Александр Коц.

Стратегия позволила только за последние сутки нанести серьёзный удар по украинской ПВО, подчеркнул он.

"Листаю очередную сводку, а там — на тебе: за сутки на одном направлении было уничтожено четыре пусковые установки системы ПВО С-300 и одна немецкая зенитная самоходка "Гепард", — поделился репортёр с подписчиками своего Telegram-канала.

Авиация ВС РФ всё чаще применяет планирующие корректируемые авиабомбы по скоплениям сил неприятеля в ближнем тылу, что заставляет украинскую армию перебрасывать системы ПВО к линии соприкосновения.

"И тут на сцену выходят сначала самолеты с противорадиолокационными ракетами, а также гвоздь весеннего "сезона" — барражирующий боеприпас "Ланцет", — пояснил военкор.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что ВКС РФ также сменили тактику и теперь обходят зенитные системы ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.