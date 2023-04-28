Mash: украинский снаряд взорвался в Брянской области около школы, где шли занятия

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что в пятницу, 28 апреля, украинская армия атакует брянский посёлок Суземка.

О втором за утро обстреле со стороны ВСУ рассказали в Telegram-канале Mash. По его данным, снаряд взорвался возле школы №2, где в это время обучались дети. Их эвакуировали, отметили в СМИ.

По информации журналистов, всего заметили 10 прилётов. В ходе первой атаки украинские военные использовали БПЛА, повредили машину и гараж, добавили в Telegram-канале.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз распорядился выделить 500 дополнительных миллионов рублей для строительства фортификационных сооружений.

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