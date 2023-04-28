Российские войска в зоне спецоперации на Украине применяют тактику Курской битвы. В то время у Красной армии было преимущество перед вермахтом в личном составе, однако войска заняли выжидающую позицию: дождались наступления противника и измотали его в боевых действиях. Только потом солдаты Красной армии нанесли контрудар. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
Эксперт допустил, что украинские войска готовятся атаковать сразу на нескольких направлениях: Запорожье, Угледар и Артёмовск. Командование ВСУ намерено перебросить в данные регионы дополнительные резервы.
"Главная база для подкреплений создана в Днепре. И будут ещё отвлекающие удары: один — в районе Новой Каховки, другой — в районе Херсона, третий — на Белгородскую область, возможно, и в районе Сватово-Кременной", — указал Марков в эфире программы "Дайте сказать!".
Политолог назвал президента Украины Владимира Зеленского "пиарщиком" и подчеркнул, что Киев попытается ударить по "старым" территориям России, чтобы создать "взрыв" в информационном пространстве.
"Газеты всего мира будут писать, что украинская армия "зашла на неоспариваемую территорию России", — отметил политолог.
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