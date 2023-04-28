В Минобороны Германии анонсировали поставки танков Leopard 1 Украине в середине года

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус рассказал о планах Берлина по передаче танков Leopard 1 армии Украины.

"Поставки до 80 боевых танков Leopard 1 начнутся в середине года", — подчеркнул немецкий министр, слова которого передаёт Vanguardia.

Вместе с этим глава военного ведомства сообщил, что ФРГ сформировала основу для разработки польского центра технического обслуживания танков Leopard 2.

Ранее журналисты Neue Zürcher Zeitung заявили, что контрнаступление ВСУ не начинается из-за недостатка тяжёлых вооружений.

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