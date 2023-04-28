Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус рассказал о планах Берлина по передаче танков Leopard 1 армии Украины.
"Поставки до 80 боевых танков Leopard 1 начнутся в середине года", — подчеркнул немецкий министр, слова которого передаёт Vanguardia.
Вместе с этим глава военного ведомства сообщил, что ФРГ сформировала основу для разработки польского центра технического обслуживания танков Leopard 2.
Ранее журналисты Neue Zürcher Zeitung заявили, что контрнаступление ВСУ не начинается из-за недостатка тяжёлых вооружений.
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