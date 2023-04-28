Резников: ВСУ готовы к наступлению и ждут приказа командования

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление по поводу предстоящего контрнаступления Киева. По его словам, войска готовы к нему и ждут решения командования. Об этом глава военного ведомства сообщил на брифинге.

Он также добавил, что украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых военных. Такое поручение, по словам министра, от Зеленского получил главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее спикер ВСУ Надежда Гуменюк заявила, что контрнаступление Украины уже потихоньку идёт "маленькими шагами".

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