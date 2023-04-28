Политолог Сергей Марков прокомментировал слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о готовности ВСУ к контрнаступлению.
Марков уверен, что на украинское руководство давят США.
"США и НАТО сейчас буквально пинками гонят Зеленского и ВСУ в наступление. Зеленский очень боится и тянет и всё просит ещё", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что Владимира Зеленского всё же заставят перейти в контрнаступление.
Ранее Сергей Марков объяснил, что Россия избрала тактику Курской битвы в ходе СВО.
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Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.