Марков: США и НАТО сейчас буквально пинками гонят Зеленского и ВСУ в наступление

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о готовности ВСУ к контрнаступлению.

Марков уверен, что на украинское руководство давят США.

"США и НАТО сейчас буквально пинками гонят Зеленского и ВСУ в наступление. Зеленский очень боится и тянет и всё просит ещё", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что Владимира Зеленского всё же заставят перейти в контрнаступление.

Ранее Сергей Марков объяснил, что Россия избрала тактику Курской битвы в ходе СВО.

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