Резников: Украина готова к переговорам с Россией, если темой станет капитуляция Москвы

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал условие начала переговоров с Россией. Он заявил, что Киев согласится на них в том случае, если темой обсуждения станет капитуляция Москвы и выплата репараций.

Также представитель киевского военного командования сообщил на брифинге, что украинская армия готова к наступлению и ждёт приказа, а военкомов из тыловых районов будут отправлять на фронт.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином шокировал Россию.

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