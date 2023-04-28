МК: Кнутов заявил, что удары ВС России по штабам и базам ВСУ совершались для срыва наступления

ВС России успешно противодействуют попыткам украинского контрнаступления, нанеся массированные удары по объектам ВСУ 27-28 апреля. В результате было уничтожено множество офицеров.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК" высказал мнение о том, ночные удары ВС России могут быть предупредительными мерами для киевского режима. Он подчеркнул, что действия Москвы нанесли максимальный ущерб противнику и ослабили его возможности для наступления.

"Использовались ракеты X-101, X-555 — это ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии многих сотен километров. И точность наведения у них очень высокая", — отметил эксперт.

Также Кнутов напомнил, что ранее ВС РФ совершили мощные удары по складам с боеприпасами ВСУ, что может замедлить украинское контрнаступление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.