NI: самый жестокий в мире спецназ из КНДР едет в зону СВО биться за русских

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналисты в США обсуждают в эфире возможную переброску в зону специальной военной операции 50 000 спецназовцев из Северной Кореи. Национальное телевидение КНДР опубликовало ролик с отработкой манёвров северокорейцами. Затем анализ их действий с предположением о союзе с Россией вышел на страницах National Interest.

Американский десантник дал комментарий о жестокости спецназовцев из КНДР. Он высказал опасения по поводу весьма высокой мотивации потенциального противника.

"Они будут сражаться за своего бога. С самого рождения они воспитывались в этой культовой среде, где верховный лидер является их богом. Они фанатичны и жестоки. Они будут сражаться до последнего человека", — заявил военный армии США.

Издание отмечает, что при попадании в плен и невозможности выполнить задачу, корейские спецназовцы обязаны убить не только себя, но и всех, кто рядом, взорвав снаряд, прикреплённый к телу. А также они обучены жесточайшим приёмам форсированных допросов и выживанию в любых условиях.

По версии американской прессы, десятки тысяч спецназовцев могут отправиться в зону СВО взамен на сырьё, технологии и товары, которые будут поставлены Россией в Северную Корею. Это всего лишь предположение, неизвестно, сбудется ли оно.

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