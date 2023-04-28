Минобороны: ракетным ударом ВС РФ поражён украинский штаб обороны Артёмовска

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе населённого пункта Константиновка в ДНР российские ракетные войска нанесли удар по объединённому штабу обороны ВСУ Артёмовска и по подразделениям иностранных наёмников. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, "Южная" группировка ВС РФ нанесла удары по подразделениям ВСУ, находящимся в ДНР вблизи населённых пунктов Часов Яр, Богдановка, Красное, Николаевка, Предтечино.

Кроме того, под Бондарным российские военные ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Суммарно за минувшие сутки российская авиация провела на Донецком направлении шесть боевых вылетов, выполнив при этом 52 огневые задачи.

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