The Sun: секретные документы о подлодке HMS Anson найдены в туалете паба в Британии

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретные документы с информацией об атомной подлодке HMS Anson внезапно нашли в туалете одного из пабов Великобритании. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на собственный источник.

По информации издания, документы были найдены оживлённой ночью, когда в заведении, расположенном в Камбрии, находились как военные, так и гражданские.

"Я зашёл в туалет, документы лежали на полу в кабинке", — подчеркнул собеседник газеты.

Он добавил, что любой человек легко бы нашёл эти данные с характеристиками подводной лодки. Как пояснил источник, документы были помечены британским грифом секретности, ведь на страницах демонстрируется внутреннее устройство HMS Anson.

Зимой 2023 года атомную подлодку, работающую с помощью ядерного реактора, протестировали в открытом море. На ней установлены тяжёлые торпеды и крылатые ракеты. Стоимость подводной лодки превышает 1 миллиард фунтов стерлингов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.