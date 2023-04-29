Боец ВС РФ "Кречет": ВСУ вынуждены располагать артиллерию на передовой, где она уничтожается

Активное продвижение российских сил заставляет ВСУ располагать артиллерийские орудия практически на линии боевого соприкосновения, рассказал боец с позывным "Кречет".

Он добавил, что на передовой украинские расчёты превращаются в лёгкую мишень для ВС РФ.

"Украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся лёгкими мишенями", — пояснил военнослужащий в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, все попытки противника замаскировать артиллерию не помогают — разведка легко вычисляет координаты, по которым наносится удар.

Ранее попавший в плен украинских солдат рассказал, что командиры заставляют боевиков перед атакой писать рапорт с просьбой хоронить их на позиция, а не отправлять тела убитых в тыл.

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