Марков о пожаре на атакованной БПЛА нефтебазе в Севастополе: Предвестник апокалипсиса

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков высказался о взрыве нефтебазы в Севастополе.

Марков назвал Севастополь городом русских моряков.

"США руками БПЛА ВСУ нанесли удар по Казачьей бухте Севастополя, взорвали нефтебазу. Сейчас горит. Выглядит как предвестник апокалипсиса", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотником загорелся резервуар нефтебазы в Казачьей бухте Севастополя. Пожар возник на площади 1000 кв. м.

Украинский военный аналитик Алексей Арестович предупреждал ранее, что атаки на Крым будут совершаться по 10 раз в неделю.

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