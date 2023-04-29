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Марков о пожаре на атакованной БПЛА нефтебазе в Севастополе: Предвестник апокалипсиса

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Силовые структуры

Политолог Сергей Марков высказался о взрыве нефтебазы в Севастополе.

Марков о пожаре на атакованной БПЛА нефтебазе в Севастополе: Предвестник апокалипсиса

Марков назвал Севастополь городом русских моряков.

"США руками БПЛА ВСУ нанесли удар по Казачьей бухте Севастополя, взорвали нефтебазу. Сейчас горит. Выглядит как предвестник апокалипсиса", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотником загорелся резервуар нефтебазы в Казачьей бухте Севастополя. Пожар возник на площади 1000 кв. м.

Украинский военный аналитик Алексей Арестович предупреждал ранее, что атаки на Крым будут совершаться по 10 раз в неделю.

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В Севастополе загорелась нефтебаза из за атаки беспилотника
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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