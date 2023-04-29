Политолог Сергей Марков высказался о взрыве нефтебазы в Севастополе.
Марков назвал Севастополь городом русских моряков.
"США руками БПЛА ВСУ нанесли удар по Казачьей бухте Севастополя, взорвали нефтебазу. Сейчас горит. Выглядит как предвестник апокалипсиса", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотником загорелся резервуар нефтебазы в Казачьей бухте Севастополя. Пожар возник на площади 1000 кв. м.
Украинский военный аналитик Алексей Арестович предупреждал ранее, что атаки на Крым будут совершаться по 10 раз в неделю.
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