Полуавтоматический лазерно-лучевой принцип наведения — слабое место комплексов ВС РФ "Рефлекс-М" и "Инвар-М1"

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Почему комплексы управляемого ракетного вооружения ВС РФ неэффективны при плохой погоде, сообщает EADaily.

Танковые и мотострелковые подразделения ВМФ и десантно-штурмовые подразделения ВДВ РФ оснащены комплексами управляемого ракетного вооружения.

Слабым местом комплексов "Рефлекс-М" и "Инвар-М1" являются полуавтоматический лазерно-лучевой принцип наведения. Он не приспособлен к сложным метеорологическим условиям.

При этом, "Рефлексы", так и "Арканы" при хороших погодных условиях показывают себя эффективно.

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