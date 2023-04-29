Почему комплексы управляемого ракетного вооружения ВС РФ неэффективны при плохой погоде, сообщает EADaily.
Танковые и мотострелковые подразделения ВМФ и десантно-штурмовые подразделения ВДВ РФ оснащены комплексами управляемого ракетного вооружения.
Слабым местом комплексов "Рефлекс-М" и "Инвар-М1" являются полуавтоматический лазерно-лучевой принцип наведения. Он не приспособлен к сложным метеорологическим условиям.
При этом, "Рефлексы", так и "Арканы" при хороших погодных условиях показывают себя эффективно.
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