РВ: солдат ВС РФ получил очередь из автомата в голову, выжил и покинул поле боя в зоне СВО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотник снял уникальные кадры боя одного солдата российской армии против нескольких боевиков ВСУ.

Украинская группировка попыталась взять штурмом позиции ВС РФ, в результате чего завязался близкий бой. В ходе боевых действий украинец открыл огонь из автомата по русскому солдату. Несколько выстрелов попали точно в голову. Однако бойца ВС РФ спасла каска. Он выжил и даже вернулся в долговременную огневую точку (дот).

По итогу боя штурмовая группа ВСУ ретировалась, понеся потери убитыми и ранеными, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".