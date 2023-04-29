Беспилотник снял уникальные кадры боя одного солдата российской армии против нескольких боевиков ВСУ.
Украинская группировка попыталась взять штурмом позиции ВС РФ, в результате чего завязался близкий бой. В ходе боевых действий украинец открыл огонь из автомата по русскому солдату. Несколько выстрелов попали точно в голову. Однако бойца ВС РФ спасла каска. Он выжил и даже вернулся в долговременную огневую точку (дот).
По итогу боя штурмовая группа ВСУ ретировалась, понеся потери убитыми и ранеными, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
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