Сладков: спецназовец ВС РФ 2,5 километра нёс тяжелораненого боевика ВСУ в тыл

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал рассказ пленного украинского солдата о подвиге спецназовца ВС РФ. По словам, сержанта морской пехоты ВСУ Евгения Черненко, один из солдат его подразделения получил тяжёлое ранение. Военнопленный отметил, что сослуживцы не смогли бы эвакуировать его самостоятельно, поскольку тоже были в плохом состоянии.

Однако на помощь пришёл боец русского спецназа. Он снял свой бронежилет, отдал его украинцу и взял тяжелораненого боевика ВСУ себе на плечи. Российский солдат пронёс его 2,5 километра в тыл, рассказал Черненко.

"Он выжил. Это человеческий поступок. Я передаю ему привет и благодарю за спасение товарища", — заключил Черненко.

Сладков подчеркнул, что украинцы расстреливают пленных ВС РФ, а российские солдаты делают всё, чтобы спасти военнослужащих ВСУ.

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