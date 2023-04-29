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РВ: под Артёмовском ликвидированы боевики ВС Украины в химзащите

Силовые структуры

В Артёмовске идут ожесточённые сражения. В западной части города российские штурмовики ликвидировали группу военнослужащих ВС Украины в костюмах химической защиты. Об этом информирует Telegram-канал "Русской Весны".

РВ: под Артёмовском ликвидированы боевики ВС Украины в химзащите

Бойцы киевского режима занимались установкой контейнеров с неизвестным веществом. Российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили противника.

Группа из четырёх человек передвигалась в средствах индивидуальной защиты от химических веществ, в том числе в противогазах. Вдоль пути своего следования они устанавливали контейнеры с неизвестным содержимым. ВС РФ полностью ликвидировали боевиков.

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Украинская ПВО истощена
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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