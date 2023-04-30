CNN: три фактора не дадут ВСУ провести успешное контрнаступление

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Весеннее наступление украинской армии должно стать поворотным моментом в конфликте, но у ВС РФ были месяцы для подготовки к нападению, заявили американские эксперты.

Все новые территории России защищены эшелонированной и хорошо укреплённой обороной, российские силы имеют подавляющее превосходство в воздухе, а Киев окончательно лишился возможности провести внезапную атаку.

"Отсутствие внезапности атакующих действий и превосходства в воздухе, а также хорошо укрепленная линия обороны российской армии могут сказаться на успешности украинского наступления", — пишет обозреватель Тим Листер на портале телеканала CNN.

Ранее военный аналитик допустил, что ВСУ в ходе наступления удастся прорвать несколько российских линий обороны, но это будет последней атакой армии Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.