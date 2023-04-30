Польские аналитики обсуждают новость об обнаружении обломков крылатой ракеты Х-55, которая, возможно, российская, на территории Польши. Эксепрты считают, что силы ПВО блока НАТО проспали "российский ядерный удар", отмечают военкоры "Русской Весны".
Как сообщалось ранее, обломки ракеты, одна из главных задач которой — поражение стратегических целей с помощью ядерного боезаряда, нашли в 400 километрах от границы.
Польские власти считают, что Х-55 могла прилететь во время ракетного удара ВКС России по целям на Украине в декабре прошлого года. Её обломки пролежали в лесах Польши четыре месяца.
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