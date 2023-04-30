ВСУ применяют ракеты HIMARS с новой "начинкой" из стеклянных шаров

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия начала использовать новые ракеты для американских реактивных систем HIMARS. "Начинка" боеприпаса способна нанести огромный вред личному составу и технике.

Вместо стандартных осколочных элементов в ракетах используются стеклянные шары, пояснил командир ремвзвода с позывным "Ержан" корреспонденту телеканала "Звезда".

"Они легче стальных, в ракету можно уместить больше, что увеличивает поражающий эффект. У поражённого КамАЗа не менее тысячи отверстий от американской ракеты", — привёл он в пример машину, попавшую под обстрел.

Ранее танкисты Южного военного округа показали, как хитрым приёмом выкуривают боевиков ВСУ из укреплений, чтобы затем уничтожить.

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