WarGonzo: украинскому танку оторвало башню после прямого попадания 152-мм снаряда ВС России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военный корреспондент Семён Пегов опубликовал фотографию танка ВСУ с оторванной башней. По его словам, это результат работы артиллерии ВС РФ.

"Результат прямого попадания 152-мм снаряда ВС России в башню украинского танка Т-64БВ. Танк уничтожен, судьба экипажа неизвестна", — прокомментировал репортёр снимок в своём Telegram-канале.

Судя по состоянию динамической защиты, выстрел оказался точным, так как многие элементы ДЗ даже не получили повреждений.

Ранее военнослужащие рембата ВС РФ рассказали о появлении у противника модернизированных ракет для реактивных систем HIMARS с новой "начинкой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.