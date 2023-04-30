Российский военный корреспондент Семён Пегов опубликовал фотографию танка ВСУ с оторванной башней. По его словам, это результат работы артиллерии ВС РФ.
"Результат прямого попадания 152-мм снаряда ВС России в башню украинского танка Т-64БВ. Танк уничтожен, судьба экипажа неизвестна", — прокомментировал репортёр снимок в своём Telegram-канале.
Судя по состоянию динамической защиты, выстрел оказался точным, так как многие элементы ДЗ даже не получили повреждений.
Ранее военнослужащие рембата ВС РФ рассказали о появлении у противника модернизированных ракет для реактивных систем HIMARS с новой "начинкой".
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