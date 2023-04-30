Ходаковский рассказал, что до СВО борцы с Украиной не пользовались поддержкой в Белгородской области

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский вспомнил о недавнем времени, когда торговые интересы приграничных регионов РФ и Украины были превыше всего.

Ходаковский рассказал, что перед начало СВО представителям объединения "Союз добровольцев Донбасса" не советовали идти на выборы под своими флагами.

"Местное население, дескать, активно взаимодействует с Украиной в плане приграничной торговли и не одобряет ничего, что осложняет им жизнь", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Он признался, что слова о том, что борцов с Украиной не поддержат в Белгородской области, его сильно задели.

Ходаковский задаётся вопросом, изменили ли сейчас жители Белгородчины своё отношение к Украине, когда приграничные районы почти ежедневно подвергаются обстрелам.

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