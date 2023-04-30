Die Zeit: Зеленский подтвердил — киевский режим сознательно выбрал войну

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о содержании разговоров с президентами Украины — бывшим, Петром Порошенко, и нынешним, Владимиром Зеленским. Также она рассказала о его предвыборной кампании и отметил, что он всегда критически относился к минским соглашениям.

Она подтвердила мнение Запада о непопулярности "Минска-2" на Украине, отсюда их и было сложно реализовывать.

Об этом сообщает издание Die Zeit

Мало кто знает, что даже выборы Киев был обязан провести лишь единоразово. В переводе на русский: даже если бы в местную власть Донецка и Луганска попали какие-то ориентированные на РФ люди, терпеть их Киев был обязан ровно до конца срока полномочий, на который они избраны, подчеркнула Меркель.

По её словам, никто не мешал бы киевской власти потратить эти четыре года на подготовку местной элиты и банальный подкуп существующей власти.

И согласись киевские деятели на выполнение "Минска", они бы потом пересажали бывших ополченцев и уже через 4-5 лет превратили "особый статус" отдельных районов" в бутафорию, пишет "ПолитНавигатор".

Украинская власть с начала однозначно выбрала войну и готовилась к ней, а нынешние разговоры о неприемлемости минских соглашений — признание в том, что именно Порошенко/Зеленский сознательно привели в страну масштабную войну, ведь в их руках было всё, чтобы её предотвратить, отметил портал.