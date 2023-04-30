Экс-разведчик армии США Риттер рассказал о переломном моменте конфликта на Украине

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После Артёмовска украинская армия не сможет восстановиться, и на фоне серьёзных потерь ВСУ конфликт перейдёт на новых этап. Такой прогноз сделал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Разведчик напомнил, что сражение за Артёмовск подкосило Киев, у которого просто не осталось сил и ресурсов на ещё одну такую же битву, а украинская армия очень ослаблена.

"Битва при Артемовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение. Они израсходовали все свои ресурсы, включая военных и боеприпасы", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер считает, что именно битву за Артёмовск позже будут считать переломным моментом конфликта на Украине. После неё события будут развиваться уже по-другому, уверен офицер.

Разведчик полагает, что Артёмовск был самым укреплённым городом киевского режима, и никакой другой город не сможет задержать продвижение российской армии так, как он.

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