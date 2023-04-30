Превосходство российской войсковой разведки в такой сложной кампании, как специальная военная операция, признают даже враги РФ. Причём, как действующие, так и потенциальные враги.
Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.
По его словам, даже эксперт из США Скотт Риттер утверждает, что в России лучшая войсковая разведка на планете. Потому что очень трудно вести такую сложную кампанию в таком режиме. А "русские ведут" спецоперацию как по учебнику, цитирует американского офицера военный корреспондент.
И ведь это действующий боевой офицер, потенциальный враг ВС РФ, с восхищением рассказывает о разведке, подчеркнул Хайруллин.
"Я могу сказать, что всушники, украинцы в телеграмм-каналах с восхищением говорят и удивляются. И только наши военкурвы ноют и ноют", — заявила ведущая канала.
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