Украинские "народные умельцы" в каких-то гаражах занимаются созданием боевой ракеты "Трембита". Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
К разработке малой крылатой ракеты с пульсирующим двигателем приступило волонтёрское конструкторское бюро PARS. Главная цель данного оружия — поражение объектов и истощение ПВО.
Создатели "новинки" уверены, что она сможет доставлять 40 кг взрывчатки на дальность в 140 км.
Ранее в украинских соцсетях появились сообщения об уничтожении российскими военными в зоне СВО самого лучшего зенитчика ВСУ Андрея Линийчука.
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Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.