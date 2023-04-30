РВ: украинцы в гаражах разрабатывают "народную" крылатую ракету "Трембита"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские "народные умельцы" в каких-то гаражах занимаются созданием боевой ракеты "Трембита". Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

К разработке малой крылатой ракеты с пульсирующим двигателем приступило волонтёрское конструкторское бюро PARS. Главная цель данного оружия — поражение объектов и истощение ПВО.

Создатели "новинки" уверены, что она сможет доставлять 40 кг взрывчатки на дальность в 140 км.

Ранее в украинских соцсетях появились сообщения об уничтожении российскими военными в зоне СВО самого лучшего зенитчика ВСУ Андрея Линийчука.

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