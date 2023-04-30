Мобилизованные бойцы ВС РФ обратили в бегство иностранных наёмников ВСУ под Донецком

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский мобилизованный боец, который стал командиром группы, рассказал о бое с иностранными наёмниками в зоне спецоперации под Донецком.

По словам военного, российские военные неожиданно проникли через окно в здание. И сначала думали, что там находятся свои, так как на рукавах у них были белые опознавательные повязки. А когда стали выяснять, кто они такие, из какой группы, у боевиков началась паника.

Завязался стрелковый бой, в процессе которого стало понятно, что это наёмники, которые вели переговоры между собой на английском.

Двое бойцов ВС РФ были ранены, отделению пришлось отойти, однако наёмники также в панике отошли, рассказал боец в беседе с военным экспертом одного из Telegram-каналов.

Ранее российские военные провели блестящую спецоперацию на линии фронта в зоне СВО, жестоко наказав семерых наёмников из Британии за желание устроить "сафари" на русских.

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