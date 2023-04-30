RT: армия России в Павлограде разбивает силы контрнаступления

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мы уже сообщали, что российская армия наносит удары по Украине.

Удары наносятся по резервам и складам, которые в Павлограде киевский режим активно копил для контрнаступления, пишет телеканал RT, ссылаясь на свои источники.

Также Киев уже сообщил о полёте в направлении Незалежной восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Порядка восьми прилётов в районе складов нанесла авиация России, повреждены поезда и железнодорожное полотно в Павлограде. Именно оттуда Генштаб Украины отправлял резервы под Артёмовск, Краматорск и Славянск.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.