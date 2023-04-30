Мы уже сообщали, что российская армия наносит удары по Украине.
Удары наносятся по резервам и складам, которые в Павлограде киевский режим активно копил для контрнаступления, пишет телеканал RT, ссылаясь на свои источники.
Также Киев уже сообщил о полёте в направлении Незалежной восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Порядка восьми прилётов в районе складов нанесла авиация России, повреждены поезда и железнодорожное полотно в Павлограде. Именно оттуда Генштаб Украины отправлял резервы под Артёмовск, Краматорск и Славянск.
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