Минобороны Украины признало, что ВСУ приходится туго в Артёмовске

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Положение ВСУ, продолжающих оборону в Артёмовске, является очень тяжёлым. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Замглавы украинского ведомства напомнила, что в городе не стихают жестокие, изматывающие бои.

"Горячее всего сейчас в Бахмуте [Артёмовске] и Марьинке… В самом городе Бахмут [Артёмовске] продолжаются ожесточенные бои", — написала Маляр в своём Telegram-канале.

Маляр добавила, что продвижение российских военных на Артёмовском направлении продолжается.

Похожий пост про ситуацию в Артёмовске Маляр выкладывала ещё неделю назад, уже тогда признав продвижение ВС РФ в этом районе.

Ранее экс-разведчик армии США Скотт Риттер сообщил, что Артёмовск истощил и обескровил украинскую армию, переход города под контроль ВС РФ станет переломным моментом всего украинского конфликта, который после взятия этого населённого пункта будет идти по-другому.

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