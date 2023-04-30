Украинские боевики обсуждают новые фото стабилизационного пункта первой помощи 93-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) Холодный Яр в районе Бахмута (Артёмовска). Туда везут с позиций ещё живых, но тяжелораненых солдат.
"Бахмутская мясорубка" стала для ВСУ конвейером смерти, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
По словам самих боевиков, на снимках представлено лишь около двух часов из жизни работающих в пункте первой помощи врачей.
Общие масштабы потерь украинских войск можно оценить по кадрам лишь с одного медпункта, заключили репортёры.
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