РВ: "Бахмутская мясорубка" — конвейер смерти для ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики обсуждают новые фото стабилизационного пункта первой помощи 93-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) Холодный Яр в районе Бахмута (Артёмовска). Туда везут с позиций ещё живых, но тяжелораненых солдат.

"Бахмутская мясорубка" стала для ВСУ конвейером смерти, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

По словам самих боевиков, на снимках представлено лишь около двух часов из жизни работающих в пункте первой помощи врачей.

Общие масштабы потерь украинских войск можно оценить по кадрам лишь с одного медпункта, заключили репортёры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.