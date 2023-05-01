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Бойцы из России уничтожили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

0:44
Силовые структуры

На Краснолиманском направлении "Центр" поразил более 140 целей ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Бойцы из России уничтожили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Кроме того, экипажи Су-34 и Су-25 "Центра" уничтожили "опорняки" украинских националистов.

"Центр" вскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понёс потери в личном составе и технике". — передаёт ТАСС.

Лётчики-истребители ударили по скоплению техники и живой силе противника в нескольких местах, что позволило существенно сократить боеспособность ВСУ.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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