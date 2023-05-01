Бойцы из России уничтожили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Краснолиманском направлении "Центр" поразил более 140 целей ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, экипажи Су-34 и Су-25 "Центра" уничтожили "опорняки" украинских националистов.

"Центр" вскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понёс потери в личном составе и технике". — передаёт ТАСС.

Лётчики-истребители ударили по скоплению техники и живой силе противника в нескольких местах, что позволило существенно сократить боеспособность ВСУ.

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