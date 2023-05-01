Глава полиции Николаевской области предупредил о залпе в 100 ракет ВС РФ по Украине

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сделал официальное заявление о возможной атаке ВС РФ территории Украины. О предполагает, что количество ракетных залпов может достигнуть 100.

"В Чёрном море с уменьшением силы шторма российская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп "Калибров" увеличился до восьми ракет", — сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

По информации украинских источников, Россия увеличила количество морских носителей "Калибр" в Чёрном море. В связи с этим американские RQ-4B Global Hawk и P-8A Poseidon находятся в данном районе для наблюдения за военной активностью РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.