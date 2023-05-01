Украинский генерал Сырский заявил об интенсивных боях в Артёмовске

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстановка в районе Артёмовска остаётся сложной для Киева. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По его словам, ожесточённые бои не прекращаются в этой зоне конфликта. Генерал отметил, что украинские позиции находятся под угрозой, ведь ВС РФ регулярно пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью многочисленных атак.

"На Бахмутском направлении продолжатся интенсивные боевые действия", — цитирует Сырского украинский ресурс Military media Сenter.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил о резкой смене тактики ВСУ в Артёмовске после применения Россией планирующих авиабомб ФАБ-500. Как пояснил специалист, Украина начала "делать ставки" на использование беспилотников и другой техники, чтобы сохранить живую силу.

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