Пожар в Севастополе после атаки БПЛА раззадорил укропропаганду, и история обросла невероятными подробностями.
ВСУ должны развивать свой успех и наносить удары по всему Крыму, чтобы жители не чувствовали себя в безопасности. Об этом сообщает львовский "аиваэксперт" Валерий Романенко.
"Если бы мы ещё достали по Керчи — у меня был бы замечательный уик-энд. Тогда бы я чётко знал, что весь Крым под нашим обстрелом. У них в Крыму нет места, где они могут спокойно засыпать, спокойно что-то делать", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".
Неизвестно, чем был нанесён удар, но то, что попали, "вызывает восхищение", подытожил львовский националист.
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