Во Львове обещают удары по городам Крыма: "Никто не сможет спокойно уснуть"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пожар в Севастополе после атаки БПЛА раззадорил укропропаганду, и история обросла невероятными подробностями.

ВСУ должны развивать свой успех и наносить удары по всему Крыму, чтобы жители не чувствовали себя в безопасности. Об этом сообщает львовский "аиваэксперт" Валерий Романенко.

"Если бы мы ещё достали по Керчи — у меня был бы замечательный уик-энд. Тогда бы я чётко знал, что весь Крым под нашим обстрелом. У них в Крыму нет места, где они могут спокойно засыпать, спокойно что-то делать", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

Неизвестно, чем был нанесён удар, но то, что попали, "вызывает восхищение", подытожил львовский националист.