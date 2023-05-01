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МК: Клинцевич заявил о подготовке ВС Украины терактов на 9 мая

1:19
Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов не раз заявлял о намерении преподнести России "сюрпризы", а также провести наступление. Военные эксперты сообщили о возможных целях атаки со стороны ВСУ.

МК: Клинцевич заявил о подготовке ВС Украины терактов на 9 мая

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал в беседе с "МК", что в преддверии 9 мая противник готовит обширную провокацию с целью наступления на территорию России. Объектами нападения могут стать Брянск и другие города, расположенные вдоль границы с Украиной.

Эксперт также не исключил вероятность прорыва линии обороны ВС РФ. В этом случае ВСУ продвинутся и атакуют другие населённые пункты России. Для этого у противника имеется высокомобильная колёсная техника, включая американские боевые машины Stryker, которые могут быть задействованы в автономных рейдах.

По мнению военного разведчика Анатолия Матвийчука, Украина становится террористическим государством, поэтому возможны любые варианты развития событий.

"Думаю, что при наличии возможностей они всё-таки нанесут удар по центру России. Для этого у них есть потенциальные агенты", — сказал эксперт.

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План наступления ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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