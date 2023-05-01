Полковник США Макгрегор заявил, что НАТО считает Украину гиблым делом

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Положение Украины остаётся очень сложным, ведь российским войскам удаётся уничтожать технику, которую Киев получает от стран Запада, сообщил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, в Североатлантическом альянсе Украину считают "гиблым делом", ведь она лишилась 90% поставленных Западом оружия и боеприпасов. Подполковник убеждён в том, что Киев не готов к планируемому контрнаступлению.

"У них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить ракеты или артиллерию РФ, а русские видят все их действия", — пояснил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Экс-советник главы Пентагона добавил, что украинские военные попали в тупик. Он также подчеркнул: руководство НАТО не будет направлять свои войска на Украину ради спасения Киева.

Ранее Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лишится власти, если будет отказываться от переговоров с Россией.

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