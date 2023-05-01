Положение Украины остаётся очень сложным, ведь российским войскам удаётся уничтожать технику, которую Киев получает от стран Запада, сообщил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, в Североатлантическом альянсе Украину считают "гиблым делом", ведь она лишилась 90% поставленных Западом оружия и боеприпасов. Подполковник убеждён в том, что Киев не готов к планируемому контрнаступлению.
"У них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить ракеты или артиллерию РФ, а русские видят все их действия", — пояснил Макгрегор в эфире Judging Freedom.
Экс-советник главы Пентагона добавил, что украинские военные попали в тупик. Он также подчеркнул: руководство НАТО не будет направлять свои войска на Украину ради спасения Киева.
Ранее Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лишится власти, если будет отказываться от переговоров с Россией.
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