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ISW: войска ВС России готовят наступление на южном направлении

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Силовые структуры

При провале контрнаступления Вооружённых сил Украины российская группировка может начать собственную наступательную операцию. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW). Эксперты подчеркнули, что ВС РФ способны организовать атаку на южном направлении.

ISW: войска ВС России готовят наступление на южном направлении

Провал контрнаступления ВСУ приведёт к активизации армии России, которая может установить контроль над всеми территориями Херсонской и Запорожской областей. Косвенным подтверждением этому является формирование резервов из чиновников РФ, которые займут должности в администрациях на освобождённых территориях.

Аналитик подчёркивают, что эти планы ВС России — лишь вероятный сценарий развития событий.

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Украинская ПВО истощена
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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