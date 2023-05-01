ISW: войска ВС России готовят наступление на южном направлении

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

При провале контрнаступления Вооружённых сил Украины российская группировка может начать собственную наступательную операцию. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW). Эксперты подчеркнули, что ВС РФ способны организовать атаку на южном направлении.

Провал контрнаступления ВСУ приведёт к активизации армии России, которая может установить контроль над всеми территориями Херсонской и Запорожской областей. Косвенным подтверждением этому является формирование резервов из чиновников РФ, которые займут должности в администрациях на освобождённых территориях.

Аналитик подчёркивают, что эти планы ВС России — лишь вероятный сценарий развития событий.

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