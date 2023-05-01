Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление будет тяжёлым для несущих потери ВСУ

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что возможное контрнаступление будет тяжёлым для украинской армии.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают нести серьёзные потери на разных направлениях боевых действий.

"Для них контрнаступление будет тяжёлым и непростым, но это их решение", — сказал экс-разведчик журналистам в Новосибирске.

Риттер приехал в Россию, чтобы представить собственный труд о ядерной безопасности под названием "Гонка разоружения".

Ранее бывший военнослужащий спрогнозировал скорый переход украинского конфликта на новый этап. Он отметил, что после завершения битвы за Артёмовск все события будут развиваться по-другому, ведь это сражение "сломало хребет" армии Украины.

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