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Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление будет тяжёлым для несущих потери ВСУ

Силовые структуры

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что возможное контрнаступление будет тяжёлым для украинской армии.

Экс-разведчик США Риттер: возможное наступление будет тяжёлым для несущих потери ВСУ

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают нести серьёзные потери на разных направлениях боевых действий.

"Для них контрнаступление будет тяжёлым и непростым, но это их решение", — сказал экс-разведчик журналистам в Новосибирске.

Риттер приехал в Россию, чтобы представить собственный труд о ядерной безопасности под названием "Гонка разоружения".

Ранее бывший военнослужащий спрогнозировал скорый переход украинского конфликта на новый этап. Он отметил, что после завершения битвы за Артёмовск все события будут развиваться по-другому, ведь это сражение "сломало хребет" армии Украины.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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