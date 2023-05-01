Только что, около 15:00, 1 мая украинские самолёты Су-25 у Херсона пытались атаковать позиции ВС РФ.
Один из штурмовиков сбит российской ракетой, сообщает издание "Русская Весна".
Штурмовики неприятеля направлялись со стороны Кизомыса в сторону островов на Днепре. ВС РФ встретили самолёт ВСУ ракетами, один Су-25 получил в мотор боеснаряд ПЗРК от российских зенитчиков, задымил и упал. Второй поспешил прочь от позиций ВС РФ.
Это вторая "сушка", сбитая нашими бойцами за несколько дней у островов на Днепре. Ранее два Су-25 ВСУ пытались атаковать позиции армии России у Херсона. Тогда также первый штурмовик получил ракету и рухнул у берега. Второй поспешил ретироваться.
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