В Минобороны РФ сообщили о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ под Угледаром

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Угледарском направлении благодаря совместной работе российских ракетных войск, артиллерии и авиации удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Речь идёт об объекте, где базировался батальон 72-й механизированной бригады украинской армии.

"В районе Угледара ДНР поражён командно-наблюдательный пункт", — сообщили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по помещениям с украинской техникой в Павлограде. Как отметил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, армия России атаковала транспортный узел ВСУ. По его словам, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили лишь часть российских ракет.

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