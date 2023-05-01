На Угледарском направлении благодаря совместной работе российских ракетных войск, артиллерии и авиации удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Речь идёт об объекте, где базировался батальон 72-й механизированной бригады украинской армии.
"В районе Угледара ДНР поражён командно-наблюдательный пункт", — сообщили в Минобороны России.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по помещениям с украинской техникой в Павлограде. Как отметил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, армия России атаковала транспортный узел ВСУ. По его словам, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили лишь часть российских ракет.
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Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.