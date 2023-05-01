RB: авиация "Отважных" уничтожила полевой склад ВСУ под Кременной авиабомбой ФАБ-500

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска соорудили полевой склад в районе Кременной, где хранили вооружение и боеприпасы. Однако разведчики группировки "Отважные" обнаружили объект противника. Затем координаты склада были переданы авиации. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Работайте, братья".

Авиация нанесла мощный удар по полевому хранилищу ВСУ при помощи фугасной авиабомбы ФАБ-500. Теперь солдаты украинской армии "ищут новый дом", отметили военкоры.