Боец из ВС РФ проинформировал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российскому бойцу с позывным "Кореец" удалось подслушать разговор ВСУ в Марьинке. По его словам, украинские боевики готовы бросить свои позиции.

У ВСУ "нет духа" сражаться и они не понимают, ради чего "здесь находятся".

По словам бойца ВС РФ, в ходе боя он получил ранение и ему пришлось затаиться буквально над головами противника.

"Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию, — рассказал "Кореец" РИА Новости. — Думаю под нашим контролем 80 процентов посёлка, противник ведёт себя немного тише".

По словам бойца, разговор вели между собой примерно пять боевиков ВСУ.

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