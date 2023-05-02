МО РФ: самолёты Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Четыре самолёта Ил-76 ВКС экстренно эвакуируют российских граждан с территории Судана в Россию, сообщили в Минобороны страны.

Так, согласно информации, вывозят более 200 человек:

сотрудников дипмиссии РФ,

представительств министерства обороны,

граждан России,

граждан стран СНГ и дружественных государств.

"Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ", — сообщили в Минобороны страны.

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