Четыре самолёта Ил-76 ВКС экстренно эвакуируют российских граждан с территории Судана в Россию, сообщили в Минобороны страны.
Так, согласно информации, вывозят более 200 человек:
"Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ", — сообщили в Минобороны страны.
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